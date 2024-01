Le déficit commercial de la Tunisie n’est pas incoercible !

Tout compte fait, , l’année 2023 n’aura pas été si mauvaise pour la balance commerciale de la Tunisie et plus particulièrement pour son déficit que l’on disait pourtant incoercible Le déficit commercial aux prix courants s’est en effet allégé, durant ledit exercice, pour s’établir à un niveau de 17069 MD contre 25231,4 MD, une année plus tôt, selon la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants, publiée jeudi par l’Institut National de la Statistique (INS). Dans le même temps, le taux de couverture a gagné 8,9 points par rapport à l’année 2022 pour s’établir à 78,4%.

Ce déficit provient principalement du déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-8418,3 MD), la Russie (-6788,3 MD), l’Algérie (-4376,7 MD), la Turquie (-3395,2 MD), le Brésil (-1299,6 MD) et l’Egypte (-853,5 MD).

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement la France (5854 MD), l’Allemagne (2744,7 MD), l’Italie (1384,8 MD) et la Libye (2313,4 MD).

D’autre part, le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à -7403,2 MD et que le déficit de la balance énergétique s’établit à -9665,7 MD (56,6% du déficit total) contre -10566,2 MD durant l’année 2022.

Les exportations évoluent de 7,9%

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant l’année 2023 montrent que les exportations ont augmenté de 7,9% contre +23,4% durant l’année 2022. Elles ont atteint le niveau de 62077,3 MD contre 57557,5 MD, durant l’année 2022.

L’INS a expliqué que l’augmentation observée au niveau des exportations (+7,9%) durant l’année 2023 concerne plusieurs secteurs. En effet, les exportations du secteur des industries agroalimentaires ont augmenté de 17,8%, celles des textiles, habillement et cuirs de 6,9% et celles des industries mécaniques et électriques de 15,9%.

En revanche les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de 16,2% et celles des mines, phosphates et dérivés de 25,8%.

Les exportations tunisiennes vers l’Union Européenne (70,3% du total des exportations) ont augmenté de 12,3%. Cette évolution est expliquée par la hausse de nos exportations vers plusieurs partenaires européens, tels que la France (+10,7%), l’Italie (+17,5%), l’Allemagne (+9,8%), l’Espagne (+26,9%) et les Pays Bas (11,1%).

Pour ce qui est des pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie (+20,5%) et avec la Libye (+7,6%). En revanche elles ont baissé avec l’Egypte (-14%) et avec le Maroc (-2,8%).

Baisse des importations de 4,4 %

Quant aux importations, elles ont enregistré une baisse de 4,4% contre une hausse de 31,7%, durant l’année 2022. En valeur les importations ont atteint 79146,3 MD contre 82788,9 MD durant l’année 2022.

Le repli observé au niveau des importations (-4,4%) provient essentiellement de la baisse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (-10,8%) et des matières premières et demi-produits (-7,3%), Tandis que les importations des biens d’équipement et de consommation ont augmenté respectivement de +2,9% et +1,8%.

Pour ce qui est des importations avec l’Union Européenne (43,5% du total des importations), elles ont enregistré une baisse de 8,1% pour s’établir à 34455,3 MD. Les importations ont régressé de 3,8% depuis la France, de 17,4% depuis l’Italie et de 15,5% depuis l’Espagne.

En revanche, elles ont augmenté de 16,8% depuis l’Allemagne et de 16,7% depuis les Pays Bas.

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Russie (+134,9%), avec le Brésil (+22,5%), avec la Suisse (+9,2%) et avec le Royaume-Uni (+13,1%).

En revanche, les importations ont baissé avec la Turquie (-20,1%), avec la Chine (-2,1%) et les USA (-15,5%), selon l’INS.