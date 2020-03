Le dégradant comportement du ministre d’Etat du transport. Il change la serrure du bureau d’un haut cadre et lui dit de rentrer chez elle !

Haute compétence en matière de transport et chargée de mission au ministère du transport, Sarra Rjeb vient de faire l’objet d’étranges exactions et d’un comportement ignoble, et à la limite même de la politesse, de la part du ministre d’Etat Nahdhaoui, Anouar Maarouf qui a été casé au ministère du transport. En effet, l’une des toutes premières décisions de ce dernier, selon nos sources, a été de changer la serrure du bureau de Mme Rjeb, et de lui mander de partir, car « votre présence me dérange », lui aurait-il dit.

La chargée de mission, dont toute la carrière a été passée au ministère du transport, avait demandé audience pour faire part au ministre des dossiers dont elle avait la charge. Le 3 mars, après l’avoir fait poiroter pendant plus de 40 minutes, Maarouf reçoit Mme Rjeb. De bout en comble, il lui signifie que « vous alliez être nommée ministre, je ne peux donc vous garder au ministère. Rentrez donc chez vous. Votre salaire vous sera versé. Votre présence me dérange. Allez voire ceux qui vous ont nommée, il vous trouveront une place », lui dit-il de manière plus qu’insultante, pour un haut cadre de l’Etat, et comme si le ministère du transport était une sienne propriété.

L’audience grossière, et dégradante pour un haut cadre féminin, avec un ministre dit d’Etat, n’avait pas dépassé les quelques minutes. Le lendemain, Serra Rjeb, se présente à son bureau. Le ministre avait cependant donné l’ordre de changer la serrure du bureau de la chargée de mission. Infâme comportement d’un ministre d’Etat, issu d’un parti qui ne semble pas aimer les hautes compétences, surtout lorsqu’elles sont femmes. Un parti, Ennahdha en l’occurrence et son représentant dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh, qui se permettent, impunément, la mauvaise gestion financière, celle de verser un salaire à un cadre auquel il demande expressément de ne plus travailler. Mais aussi la mauvaise gestion des cadres de l’Etat, en interdisant à un haut cadre d’accéder à son bureau de cette grotesque manière ! Le chef du gouvernement et Rached Ghannouchi cautionneront ils ce genre de comportement ?