Le délégué de Foussana présente sa démission

Le délégué de Foussana, gouvernorat de Kasserine Chokri Bennour a déclaré avoir présenté sa démission ce lundi 13 avril 2020. Il a affirmé que les causes de cette démission sont personnelles et familiales, rapporte Mosaique fm.

Alors que d’autres sources indiquent que cette démission est due à la pression depuis le début de la pandémie, et la pénurie de la semoule et les produits alimentaires que les habitants réclament quotidiennement.