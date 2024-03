Le député Youssef Tarchoun s’insurge contre la demande levée de l’immunité de 7 de ses pairs

Le rapporteur de la Commission de règlement intérieur du Parlement, Youssef Tarchoun, a déclaré, lors d’une intervention dans Mosaïque Plus, que la demande de levée de l’immunité de sept députés a été rejetée et ce, pour ne pas perturber le travail de l’Assemblée des représentants du peuple.

« L’ARP n’a pas intérêt à lever l’immunité de ces députés. Rien ne justifie une telle démarche, vu que les soupçons qui les visent ne concernent pas des délits graves comme le détournement d’argent, la contrebande, l’évasion fiscale ou atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que tous les députés en exercice ont présenté leur B3 avant le dépôt de leurs candidatures.

Il est à rappeler que six sur sept députés concernés ont refusé de renoncer volontairement à leur immunité.

Il est à noter que la demande de levée de l’immunité a été soumise au Parlement par une autorité judiciaire. Elle porte sur des affaires liées principalement aux élections et à des litiges avec des responsables locaux, en plus d’une affaire liée à la publication d’informations sur les médias sociaux.

