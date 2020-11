Le dialogue interlibyen et la migration irrégulière au centre d’un entretien téléphonique entre Saïed et Conte

Le dialogue politique interlibyen, prévu en Tunisie la semaine prochaine, et la question de la migration irrégulière ont été au centre d’un entretien téléphonique, mercredi, entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le président du Conseil italien, Giuseppe Conte.

Conte a exprimé son « soutien total » et souhaité plein succès au Dialogue politique interlibyen qui aura lieu au début de la semaine prochaine, indique la Présidence de la République.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a insisté sur le fait que « la solution en Libye ne peut être que libyo-libyenne », faisant remarquer que le rétablissement de « la sécurité et la stabilité en Libye auront un impact positif sur toute la région ».

S’agissant de la question de la migration irrégulière, le ministre italien a fait observer que l’Italie rencontre des difficultés à contenir le flux des migrants irréguliers, notamment face à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Le président Kaïs Saïed a souligné sa détermination à mettre un terme à ce phénomène, rappelant, dans ce sens, que les visites qu’il a effectuées aux ports de Sfax et de Mahdia ont contribué à freiner les flux migratoires vers les côtes italiennes.

Et d’ajouter que « les solutions sécuritaires ne suffisent pas à elles seules à résoudre le problème de la migration irrégulière ». Il faut traiter les causes de ce phénomène, en particulier celles économiques et sociales, a-t-il dit.

L’entretien a, également, porté sur les relations bilatérales entre la Tunisie et l’Italie et les moyens de les renforcer dans tous les domaines, selon la Présidence de la République.