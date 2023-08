Le directeur du FIH déclare « disposer d’arguments » pour l’annulation du concert d’Emel Mathlouthi qui qualifie cette décision « d’arbitraire »

Après l’annonce de l’annulation hier dans un communiqué de presse de la 57ème édition du Festival international de Hammamet (FIH) du concert de la chanteuse tunisienne Emel Mahlouthi prévu le 9 Aout prochain, le directeur de la 57ème édition du FIH, Nejib Kasraoui, a mentionné dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique presse « que la direction du festival dispose d’arguments qui l’habilitent à prendre cette décision d’annulation ».

Il a ajouté que le comité directeur a suivi « le sujet des concerts d’Emel Mahtoulhi dans les territoires occupés », et « nous n’acceptons pas la poursuite de la programmation du concert de cette artiste sur la scène du Festival international de Hammamet ». Il a d’emblée mentionné que la décision d’annulation « n’aura pas de conséquences juridiques ou financières » et que « la direction du festival ne paiera pas les frais du concert et dispose d’autant d’arguments qui l’habilitent à défendre le festival et la partie organisatrice ».

Dans une réaction au communiqué publié hier, la chanteuse a dans un post sur sa page facebook mentionné que l’annulation de son concert a été « une surprise puisque ni moi ni mon équipe n’avons été avisés et la direction du festival n’a toujours pas donné d’explications à ce sujet » a-t-elle écrit.

La chanteuse a qualifié cette décision d’annulation « d’arbitraire » mentionnant qu’elle intervient « à la suite de la campagne menée à son encontre après ses trois concerts (27, 28 et 29 juillet 2023) à Ramallah, Beit Lahm et El Qods à l’invitation de « The Edward Said National Conservatory of Music » dans le cadre d’un festival culturel palestinien « Layali Ettarab » et qu’il y’a un contrat avec le festival et des lois pour l’annulation des concerts ».

