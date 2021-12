Le discours de Saïed dans la presse française

On avait faussement cru, que quelque chose avait enfin changé chez le chef de tout l’Etat. Que nenni. C’est le même Kais Saïed d’avant le 9 décembre, tendu comme un arc prêt à décocher des flèches sur tout ce qui bouge, qu’on retrouvait ce 13 décembre à l’écran de la Wataniya, cette fois présente au palais de Carthage.

Et c’est surtout un César, qui décrète tout et pour tous, tout seul. Presqu’un Führer par sa gestuelle de Robocop, et son regard étincelant de colère à peine contenue, contre l’UGTT pour avoir osé une 3ème voie ou alternative, et les partis d’Ettayar et Echaâb, qu’il traitait de « retourneurs de vestes (المنقلبون على أعقابهم) » qui semblent l’avoir lâché.

Sur la presse française, le discours de Saïed ne fait pas l’unanimité, sauf peut-être sur ses aspects négatifs. « Attendue depuis le 25 juillet 2021, la feuille de route de Kais Saïed est sans surprise (…). L’opinion s’attendait en outre à des décisions d’une autre nature, allant de la dissolution de l’Assemblée à celle de partis politiques comme Ennahdha en passant par celle du Conseil supérieur de la magistrature (…). Grande absente des annonces du président, l’urgence économique et sociale. « Tous les indicateurs pointent une explosion sociale ! », écrivait ce mardi Jeune Afrique.

De son côté, la radio française Europe1 disait le même jour, et su le même sujet du discours du chef de tout l’Etat tunisien Kais Saïed, que « A bord du Titanic, le capitaine maintient le cap. Il a mis l’équipage à fond de cale mais veut bien consulter les passagers pour obtenir un plébiscite. Tout cela risque de se terminer comme « Le Radeau de la méduse » [Ndlr : le naufrage].

« Les Echos » de son côté a estimé que « En dévoilant un peu plus ses intentions, le président tunisien confirme sa dérive autocratique (…). La Tunisie sera encore privée de Parlement pendant une année (…). Kais Saïed est déterminé à réduire le pouvoir des parlementaires au profit du président.