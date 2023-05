Le don d’avions F-16 à l’Ukraine ne va « pas changer radicalement la donne », selon le Pentagone

Le secrétaire à l’US Air Force, Frank Kendall, a déclaré que les F-16 « donneront aux Ukrainiens une capacité supplémentaire qu’ils n’ont pas en ce moment » mais ils « ne vont pas changer radicalement la donne au niveau de leurs capacités militaires totales ».

« Ils ne modifieront pas fondamentalement l’équilibre des forces dans la guerre. Avec des défenses aériennes au sol efficaces dans les deux camps, la puissance aérienne n’a pas joué un rôle décisif dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a ensuite fait valoir Kendall. « Les avions de combat ont donc été utilisés de manière assez limitée », a-t-il continué, avant de souligner que d’autres armes livrées à l’armée ukrainienne, comme les systèmes HIMARS et les missiles antichars Javelin, ont en revanche été « incroyablement utiles » pour contrecarrer les plans russes.

Cependant, Kendall voit beaucoup plus loin que la cession de F-16 d’occasion à Kiev. « L’Ukraine restera une nation indépendante. Il va lui falloir une gamme complète de capacités militaires. Il est donc temps de réfléchir à plus long terme » sur ce dont aura besoin l’armée ukrainienne, a-t-il dit.

Et alors que Moscou a prévenu que les pays susceptibles de livrer des F-16 à l’Ukraine s’exposeraient à des « risques colossaux », on ignore encore d’où proviendront les avions promis à la force aérienne ukrainienne, qui espère en obtenir plusieurs dizaines. La Belgique ayant indiqué que les siens étaient trop usés, les Pays-Bas et le Danemark pourraient livrer ceux qu’ils ont récemment retirés du service. Quant à la Norvège, elle a déjà revendu une partie des siens à la Roumanie… Et le Portugal entend garder ceux qui lui restent, de même que la Pologne.