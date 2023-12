Le Festival Jean Rouch Hors-les-murs, événement inédit en Tunisie du 22 au 25 février 2024

Du 22 au 25 février 2024, l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) organise à Tunis en partenariat avec l’association Sentiers Massarib, la Cinémathèque tunisienne et avec le soutien du comité du film ethnographique Jean Rouch, le Festival Jean Rouch Hors-les-murs.

Dans le cadre de cet événement inédit, l’IRMC a lancé un appel à participation pour les étudiant·es en sciences sociales, en anthropologie visuelle ainsi qu’en cinéma. Les étudiant·es séléctionné·es auront l’occasion de participer à des ateliers d’initiation au film documentaire et de sciences sociales et de mener un projet de réalisation documentaire aux côtés de professionnel·les du cinéma.

Ce festival international du film de sciences sociales est unique en son genre dans sa volonté d’allier l’art aux sciences humaines et sociales. Depuis 1982, il est devenu un rendez-vous incontournable entre cinéastes, chercheur·es en sciences sociales et cinéphiles de divers horizons.

Le format Hors-les-murs s’est déjà tenu à de nombreuses reprises, notamment à Beyrouth au Liban, au Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) à Marseille, et dans d’autres villes en France.

En 2024, le concept de ce festival sera décliné pour la première fois à Tunis. Les projections des films sélectionnés (programme à venir) auront lieu les après-midi, suivies à chaque fois d’un débat animé par un·e discutant·e et le ou la réalisateur·rice. Les matinées seront consacrées, dans un format plus restreint, à des ateliers destinés aux étudiant·es séléctionné·es. Enfin, une masterclass ouverte à la fois aux étudiant·es et à un public plus large sera organisée le troisième jour avec un ou une réalisateur·rice d’un des films projetés. Les ateliers et la masterclass sont conçus comme un espace de dialogue entre des étudiant·es en sciences sociales, en anthropologie visuelle et en cinéma avec des professionnel·les du film de sciences sociales et du documentaire. Les étudiant·es sélectionné·es pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour avancer dans leurs projets

Lors des ateliers, il sera proposé aux étudiant·es, des séances d’analyse filmique, un suivi personnalisé, des séances discussion afin d’échanger sur les projets naissants de chacun·e.

Jean Rouch est un réalisateur et un ethnologue français (1917-2004) particulièrement connu pour sa pratique du cinéma direct et pour ses films ethnographiques sur des peuples africains tels que les Dogons et leurs coutumes. Figure emblématique du cinéma ethnographique, il a su par une technique novatrice et une approche très personnelle du terrain, jeter un » pavé dans la mare du cinéma français « , selon le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard (1930-2022).

