Le fils et des proches d’Ali Bongo mis en examen et écroués pour corruption

Trois semaines après le coup d’Etat qui a renversé le président gabonais Ali Bongo Ondimba, un de ses fils, et des proches du cabinet du chef de l’Etat déchu ont été mis en examen et incarcérés notamment pour « corruption ».

En tout, dix personnes ont été inculpées mardi « selon les cas » de « troubles des opérations d’un collège électoral », « contrefaçon et usage des sceaux de la république », « falsification et usage d’imprimés officiels d’une institution », « remise et obtention de sommes indues », « corruption », « détournement de deniers publics », « blanchiment de capitaux », « usurpation de titres et de fonctions », a déclaré lors d’une conférence de presse le procureur de Libreville, précisant que sept ont été placées sous mandat de dépôt.

Interrogé par l’AFP, le procureur a notamment confirmé que Noureddin Bongo Valentin, le fils aîné d’Ali Bongo, et Jessye Ella Ekogha, l’ancien porte-parole de la présidence, « ont été mis en examen mardi et placés en détention provisoire » notamment pour « corruption ».

Ils avaient été arrêtés le jour du coup d’état avec quatre autres jeunes hauts responsables du cabinet de l’ex-président Ali Bongo et de son épouse Sylvia Bongo Valentin, et soupçonnés notamment de « haute trahison ». Ce chef d’inculpation n’a toutefois pas été retenu, a déclaré à l’AFP une source proche du parquet.

« D’autres interpellations sont en cours », a ajouté le ma gistrat lors de la conférence de presse.