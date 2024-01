Le Fisc compte récolter plus de 12,3 Mds DT chez les personnes physiques en 2024

Compilées dans un post LinkedIn par Aicha Karafi, experte en public Financial Management (notre photo), les prévisions des recettes fiscales pour l’année 2024, indiquent que l’impôt sur le revenu des personnes physiques constitue la principale source de contribution, avec un montant estimé à 12 383 000 000 D. Cette catégorie d’impôt se positionne ainsi en tête, soulignant son rôle prépondérant dans la génération de revenus pour les finances publiques.

70% de ce montant ( 8 695 000 000 DT ) proviennent de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères .

En deuxième position, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) représente une contribution significative aux recettes fiscales projetées pour 2024, avec un montant estimé à 11 791 000 000 DT. Cette catégorie d’impôt sur la dépense se positionne ainsi comme le deuxième pilier majeur, soulignant l’importance des transactions commerciales dans la génération de revenus pour les finances publiques. La TVA en régime intérieur représente 48% et à l’importation représente 52%.

En troisième position, l’impôt sur les sociétés émerge comme une contribution significative aux recettes fiscales, atteignant un montant estimé à 5 774 000 000 DT, soulignant ainsi l’importance des contributions du secteur corporatif dans le financement des dépenses publiques. L’impôt sur les sociétés pétrolières ne représente que 30% (1 725 000 000 DT ), alors que les sociétés non pétrolières contribuent pour 58% (3 340 000 000 DT ).