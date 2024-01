Le FMI exclu des sources de financement durant les trois prochaines années

Commentant lundi 22 janvier via Radio Express FM, la note du ministère des finances relative au cadre du budget de l’Etat pour la période intermédiaire 2024/2026, l’analyste financier Bassam Nayefer a indiqué que c’est la deuxième fois qu’un document pareil est publié par le ministère concernant les prévisions et les grandes lignes du budget de l’Etat pour les trois ans à venir, outre les orientations politiques du gouvernement et les réformes envisagées à ce moyen terme.

Il a noté qu’il s’agit d’un programme d’action inscrit dans la durée et qui ne devrait pas changer même en cas de changement au niveau des personnes, sauf en cas de grandes crises comme celle de COVID 19.

Il a signalé qu’une des orientations principales est la volonté de compter sur ses propres moyens en faisant en sorte que 68% des ressources du budget soient des ressources intérieures provenant du fisc, avec l’accent mis sur la rationalisation des exonérations fiscales et la promotion de la numérisation, de sorte qu’il ne va pas y avoir de nouvelles dispositions fiscales, ni une révolution fiscale mais un élargissement de l’assiette des imposables.

Au même moment, l’endettement et le service de la dette sont appelés à se contracter, mais l’endettement reste une des causes du déficit budgétaire avec l’augmentation de la masse salariale et les dépenses destinées aux subventions, a ajouté l’analyste, soulignant que l’Etat ne va pas renoncer à son rôle social. D’autant qu’il est très difficile d’opérer un ciblage rigoureux des subventions à l’état actuel.

B. Nayefer a confirmé que le FMI n’est pas proposé comme une source de financement durant les trois prochaines années.

Selon la note, l’Etat compte ramener le déficit budgétaire à 6,6% du PIB fin 2024, soit 11, 5 milliards de dinars, puis à 5,2% fin 2025, soit 9,8 milliards de dinars et enfin à 3,9% fin 2026, soit 8 milliards de dinars.