Le Front du salut s’engage dans la voie de la « résistance civile pacifique »

Le Front du salut est engagé dans la voie de la résistance civile pacifique et du contact avec les bases et le peuple pour les sensibiliser aux dangers de la situation économique et sociale en Tunisie et des risques de dérapage induits par le « coup d’Etat fomenté par le président de la République, Kais Saied », a déclaré, ce dimanche, un des dirigeants du Front, Ridha Belhaj, lors d’un meeting populaire à Kébili

Il a souligné que l’objectif du front à travers ces rassemblements populaires et régionaux est de sensibiliser et de recruter leurs bases « jusqu’à ce que le coup d’État soit renversé ».

Dans une déclaration au correspondant de Shems FM sur place, ila affirmé que le président de la République, depuis le 25 juillet 2021, a suivi la voie illégale du oup d’État, en particulier après la dissolution du Parlement et des institutions légitimes et la concentration des pouvoirs de manière unilatérale.