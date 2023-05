Le Gabon et la Sierra Leone adhèrent à l’accord du FEDA d’Afreximbank

Le Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA), la filiale d’investissement à impact de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com), a annoncé l’adhésion de la République Gabonaise et de la République de Sierra Leone au Fonds par la signature récente de l’Accord d’établissement de FEDA.

FEDA a décrit l’adhésion des deux pays comme une étape importante, qui renforcera sa capacité à fournir un soutien crucial aux économies africaines et à atteindre ses objectifs de manière efficace. Les nouvelles adhésions élargissent la portée d’intervention de FEDA et reflètent l’engagement indéfectible du Fonds envers son mandat qui consiste à fournir des capitaux à long terme aux économies africaines en mettant l’accent sur l’industrialisation, le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée.

En novembre 2022, FEDA a investi dans Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP) ; une étape importante dans la mise en œuvre de son mandat de promotion de l’industrialisation et des exportations à valeur ajoutée. La zone économique spéciale du Gabon (GSEZ), développée par Arise IIP et axée sur l’industrie du bois, a permis au Gabon de passer du statut de simple exportateur de grumes à celui de producteur et exportateur mondial de premier plan de bois de placage.

De même, le gouvernement de la Sierra Leone s’est associé à Arise IIP pour créer une zone économique spéciale dans le pays, renforçant ainsi l’objectif de FEDA de promouvoir l’industrialisation sur le continent.