Le Gabon, pays émergent en 2025

Dans la région de l’Afrique centrale, le Gabon se distingue par sa stabilité politique, ses politiques favorables aux investisseurs et son statut durable de producteur de pétrole parmi les plus prolifiques d’Afrique. Les plans économiques 2023-2027 du pays sont en passe d’ouvrir une nouvelle ère de croissance grâce à la diversification et à l’industrialisation du secteur énergétique gabonais.



Alors que le Gabon se prépare pour les élections de 2023, l’afflux d’investissements directs étrangers et le soutien croissant des partenaires internationaux, devraient le hisser à une économie émergente d’ici 2025, avec une croissance prévue du PIB d’environ 3 % d’ici la fin de l’année 2023.

Le Gabon reste le cinquième producteur de pétrole d’Afrique, et les grands gisements du pays, qui arrivent à maturité, ont encore beaucoup à offrir.

L’accent est également mis sur l’exploration des zones pionnières dans l’offshore profond du Gabon.

Les plans prévoient en outre l’exploitation des réserves de gaz naturel du Gabon, estimées à 1,2 trillion de pieds cubes.

Ces développements et d’autres encore ont fait du Gabon un leader régional dans la transition énergétique africaine. La monétisation du gaz est un élément clé de la politique environnementale du Gabon, car elle permet d’éliminer le torchage et de tirer parti d’un combustible fossile relativement propre. Le Gabon est également considéré comme l’un des pays les plus positifs en termes d’émissions de carbone, car les forêts tropicales couvrent 88 % de son territoire et on estime qu’elles absorbent quatre fois plus de dioxyde de carbone que le pays n’en produit.