Le  gazoduc de Bizerte enfin mis en service

Le 12 avril 2023, a été annoncée la mise en service du gazoduc destiné à l’alimentation du gouvernorat de Bizerte à partir de la station de Mornaguia (gouvernorat de La Manouba) jusqu’à la station Mabtouh (gouvernorat de Bizerte) sur 35 kilomètres de pipeline de diamètre 24 pouces, sous une pression égale à 76 bars, et ceci après la finalisation de la phase des tests hydrauliques.

L eprojet de la société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), de relier le grand Tunis et Bizerte, via un gazoduc qui s’étend sur 160 kilomètres, verra, ainsi, enfin le jour.

Dans un texte réglementaire publié le 29 janvier 2021 au journal officiel de la République tunisienne (Jort), le ministère de l’Industrie, des énergies et des mines, a fixé les caractéristiques techniques du gazoduc. Sa capacité maximale sera de 150.000 mètres cube/heure.

Cet ouvrage est défini comme une canalisation destinée au transport de matières gazeuses sous pression, la plupart du temps des hydrocarbures. Les gazoducs sont en majorité terrestres, soit enfouis à environ un mètre de profondeur dans les zones habitées, soit posés à même le sol en zone désertique, ou en zone à sol dur (pergélisol). Leur diamètre varie entre 50 mm et 140 cm pour les plus importants. Le gazoduc est également composé de canalisations de diamètres de 8 et 4 pouces destinées à l’alimentation des communes avoisinantes, de 15 postes de sectionnement et des équipements de sécurité, de prévention des dangers d’explosion, d’incendie et de fuite de gaz, ainsi que des bornes de repérage indiquant l’emplacement de la canalisation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le gouverneur de Bizerte a mis l’accent sur l’importance de cette réalisation et son rôle dans le développement de la région, précisant que 14 localités relevant de la municipalité de Bizerte sont actuellement alimentées en gaz naturel.

En outre, la partie du second tronçon du projet reliant les localités de Mabtouh et Zarzouna sera finalisée d’ici mai 2023, selon les propos du responsable, précisant que la partie en question s’étale sur 40 kilomètre et relie Zarzouna, Menzel Abdelrahmane, Menzel Jemil, El Alia, Ghar Melh, Ras Jebal, et Azib.

S’agissant du troisième tronçon du projet et qui s’étale sur 155 kilomètres reliant Menzel Bourguiba, Tinja, Bizerte-sud, Bizerte-nord, Mateur et les localités Batan et Tébourba du gouvernorat de La Manouba, le taux d’avancement des travaux s’élève à 60%.

Moyennant une enveloppe de 130 MDT, le projet d’alimentation de la région de Bizerte en gaz naturel inclut dans ses trois phases le raccordement de 14 communes du gouvernorat de Bizerte, 3 communes du gouvernorat de la Manouba, et une commune du gouvernorat de l’Ariana.

Les accords gaziers algéro-italiens de nul effet sur la Tunisie

Dans un développement, il est à signaler qu’à l’occasion de la visite officielle effectuée par la cheffe du gouvernement italien, Giogia Meloni, en Algérie, les deux pays ont signé de nouveaux accords gaziers portant sur la création d’un nouveau grand gazoduc reliant directement les deux pays pour transporter à partir de l’Algérie vers l’Italie du gaz naturel, de l’ammoniaque, de l’hydrogène vert et de l’électricité.

Cependant, une source algérienne a assuré que les nouveaux accords gaziers signés entre l’Algérie et l’Italie n’auront pas d’impact sur le gazoduc transportant le gaz algérien jusqu’à l’Italie, à travers le territoire tunisien.

Ce gazoduc trans-tunisien continuera à acheminer du gaz algérien vers l’Italie, sans changement, a-t-il dit. La Tunisie et l’Italie s’emploient également à réaliser un grand projet pour le transport de l’électricité entre la Tunisie et l’Europe, à travers une interconnexion reliant les deux pays.