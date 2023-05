Le Ghana, l’élève modèle devenu un cancre de la dette

Le Ghana s’offre un peu d’oxygène. Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé mercredi 17 mai un prêt de trois milliards de dollars, étalés sur trois ans, pour remettre à flot ce pays d’Afrique de l’ouest qui traverse sa pire crise économique depuis des décennies.

Il vise au « rétablissement de la stabilité macroéconomique et de la viabilité de la dette, ainsi qu’à la mise en œuvre de réformes de grande envergure pour renforcer la résilience et jeter les bases d’une croissance plus forte et plus inclusive », a commenté la directrice générale du Fonds, Kristalina Georgieva, citée dans un communiqué du FMI.

Le pays devrait bénéficier d’un premier décaissement immédiat d’environ 600 millions de dollars. L’accord marque l’aboutissement d’un cycle de négociations entamé en décembre 2022, lorsque le Ghana s’est déclaré en défaut de paiement, incapable de rembourser ses dettes.

L’approbation du FMI était loin d’être gagnée mais la promesse de ses créanciers, emmenés par la France et la Chine, d’une restructuration de sa dette pourrait avoir débloqué la situation.

Selon la Banque mondiale, le Ghana est l’un des pays les plus endettés du continent, avec une dette de 58 milliards de dollars représentant 105 % de son PIB.

Avec l’aide du FMI, le Ghana espère sortir de l’enfer de la dette et reconquérir la confiance des marchés et des investisseurs. Cependant, ce soutien international représente dans le même temps un crève-cœur pour l’opinion publique et le président Nana Akufo-Addo.

Ce dernier a bâti une grande partie de sa popularité sur le slogan « le Ghana sans aides », symbole de l’indépendance économique du Ghana vis-à-vis des pays riches. En 2019, le président avait notamment mis un terme à l’accord signé avec le FMI par son prédécesseur, John Dramani Mahama, qui prévoyait un prêt d’un milliard de dollars, en échange d’un plan d’austérité. Une étape qui devait marquer une nouvelle ère d’émancipation pour le Ghana.