Le gouvernement décrètera une nouvelle et dernière amnistie sociale, l’année prochaine

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a révélé, ce dimanche, que le gouvernement envisage de lancer une nouvelle amnistie sociale l’année prochaine, afin de fournir des liquidités à la Caisse Nationale de sécurité sociale, soulignant qu’elle sera la dernière et qu’après son expiration, la loi sera fermement appliquée, a-t-il averti.

Dans une interview au quotidien Achourouk, le ministre a ajouté que l’État a offert plus d’une opportunité de régler les dettes accumulées envers la Caisse et que certaines situations sont inacceptables à tous égards, car il est impensable, a-t-il dit, que parmi les débiteurs se trouvent des établissements bancaires, à l’instar d’une banque dont la dette s’élève à 16 millions de dinars, et d’une autre de l’ordre de 8 millions de dinars.

