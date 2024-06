-Le gouvernement lancera, au cours des prochaines semaines, la semaine de l’investissement qui sera basée sur une approche transsectorielle.

Intervenant, lundi, au cours d’ un conseil ministériel consacré à la promotion de l’investissement privé, le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a souligné l’impératif d’accorder une importance à l’investissement en vue de créer la richesse et contribuer à promouvoir l’économie, appelant dans ce contexte, à l’impératif de simplifier les procédures pour attirer les investisseurs étrangers.

La ministre de l’Economie et de la planification, Féryel Ouerghi a, pour sa part, présenté un exposé sur les réformes inscrites dans le cadre de la stratégie nationale d’amélioration du climat d’affaires qui s’appuie principalement sur la simplification et la digitalisation des procédures de création d’une entreprise économique, ainsi que la recherche de nouvelles opportunités d’investissement , précise un communiqué publié par la Présidence du gouvernement.

Elle a, également, évoqué les moyens de supprimer certaines autorisations et la possibilité de leur remplacement par des cahiers de charges simplifiés si nécessaire.

Au cours de la séance, les participants ont évoqué l’importance du suivi périodique et d’évaluation du climat d’affaires selon les approches et les normes internationales, ce qui permettra de renforcer la position et la compétitivité de la Tunisie à l’échelle internationale.