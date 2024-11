Le gouvernement Netanyahu appelle à la fermeté à l’égard de Gaza

La Israeli Broadcasting Corporation (IBC) a rapporté que Le gouvernement israélien a appelé à une approche plus stricte de la bande de Gaza à la suite des mandats d’arrêt lancés contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ex ministre de la défense Yoav Galant.

Le cabinet a également appelé à imposer des sanctions à l’Autorité palestinienne (AP) et à restreindre l’aide humanitaire.

Il a souligné que les mandats d’arrêt étaient « une démarche purement politique qui a franchi toutes les lignes rouges ».

- Publicité-