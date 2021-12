Le gouvernement respectera les accords conclus avec l’UGTT

Le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a assuré lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de la loi de finances pour l’exercice 2022, que les promotions des employés publiées dans le JORT ne seront pas suspendues.

Il a ajouté dans ce même contexte, selon Mosaïque Fm, que les accords avec l’UGTT seront respectés. Un accord sera trouvé avec la centrale syndicale pour l’application et non pas pour une nouvelle négociation.

Le gouvernement va honorer ses engagements progressivement, a-t-il affirmé.

Ila souligné que l’application des accords exige de l’Etat la mobilisation de moyens. Or un programme de réforme économique est en cours d’application pour les deux prochaines années. Ceci va permettre de fournir des ressources et dépasser cette période critique qui impose une action rapide et concentrée pour éviter le danger, a-t-il estimé.