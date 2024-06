Le gouvernement veille à la mise en œuvre d’un ensemble de réformes pour promouvoir l’investissement, a indiqué la ministre de l’Economie et de la planification, Féryel Ouerghi, ajoutant que le nouveau portail de l’investisseur actuellement en cours de préparation est un pas vers l’accélération de l’afflux des investissements et l’identification des solutions pour surmonter les difficultés.

Ouerghi a précisé mercredi, à l’ouverture de la 21ème édition du Forum tunisien d’investissement « Tunisia Investment forum » (TIF), qui se tient en partenariat avec l’Union européenne (UE), que l’économie tunisienne dispose d’un potentiel important pour abriter des méga-projets.

Ouerghi a souligné, devant un nombre de diplomates européens, à leur tête l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie Marcus Cornaro, ainsi que des représentants des entreprises européennes et tunisiennes, que la Tunisie veille à hisser le partenariat stratégique avec l’UE et à promouvoir ses relations avec les différents pays membres dans le cadre d’une approche globale.

Elle a considéré que la 21ème édition du TIF 2024, est une opportunité pour élargir la coopération, faisant remarquer que la présence massive des hommes d’affaires forme une preuve de la confiance réciproque.

Elle a poursuivi que la Tunisie, à l’instar de plusieurs pays du monde, fait face à des défis, qui se sont accentués par les changements climatiques et les perturbations conjoncturelles.

La ministre a souligné, à ce propos, que le gouvernement œuvre, à mettre en œuvre une vision homogène pour consolider l’économie et renforcer son intégration dans une chaine de valeurs mondiale, ainsi qu’à lever le niveau de compétitivité des entreprises.

- Publicité-