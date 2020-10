Le Grand Tunis compte 90% de cimetières surpeuplés !

Le ministère de l’Equipement est sur le point d’achever la 2ème phase d’une étude lancée en 2018 sur la situation des cimetières dans le Grand Tunis qui a établi que 90% d’entre eux ne sont pas aménagés, sont encombrés et peu en état de fournir les prestations qui sont les leurs, a révélé l’ingénieure Hakima Zerzeri, directrice de l’unité de l’urbanisme au sein du ministère.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, elle ajouté, samedi, qu’entre 50 et 60% de ces cimetière ont atteint leur point de saturation, nécessitant la création de nouveaux lieux d’inhumation de concert avec les services des ministères de l’Agriculture, des Domaines de l’Etat et les municipalités.

L’étude propose 8 sites pour de nouveaux cimetières, soit une moyenne de 2 à 3 cimetières pour chaque gouvernorat, une fois achevée l’enquête géotechnique et disponibles les statistiques relatives au croît démographique et au taux de mortalité.

Parmi les éléments entrant en ligne de compte dans l’élaboration de cette étude, l’ingénieure a cité la vocation des terrains, la qualité du sol, l’accessibilité des lieux d’inhumation et un ensemble de commodités dont l’aménagement de parkings de stationnement pour les voitures.