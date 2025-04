Le groupe allemand Zollner Elektronik investit plus de 51 MDT en Tunisie

Les programmes d’investissement du groupe allemand « Zollner Elektronik » en Tunisie ont été au centre d’une rencontre tenue mercredi, entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub et une délégation du groupe conduite par Markus Aschenbrenner, membre du conseil d’administration du groupe.

A cette occasion, Aschenbrenner a donné un aperçu sur la nouvelle stratégie du groupe en Tunisie, évoquant notamment la réalisation d’un projet à forte valeur technologique à la technopole de Sousse « Novation City », avec des investissements de l’ordre de 51 millions de dinars sur une superficie de 11 hectares, ce qui permettra la création de 3400 emplois à l’horizon 2030.

Chiboub a, à ce titre, souligné l’engagement de son département à favoriser davantage les investissements allemands en Tunisie dans les différents secteurs, notamment les secteurs prometteurs, soulignant les efforts déployés par toutes les parties concernées pour promouvoir les atouts de la Tunisie en tant que destination stratégique dans la région méditerranéenne, auprès des grands groupes industriels.

Présent en Afrique du nord, le groupe Zollner Elektronik est spécialisé dans la fabrication de composants électroniques pour plusieurs secteurs, notamment le secteur automobile, l’industrie électronique et l’industrie aéronautique.

Le groupe compte 25 filiales dans le monde et emploie plus de 13 000 personnes. Zollner Elektronik Tunisie est la seule filiale africaine du groupe et elle dispose de deux unités de production : La première à Béja, devenue opérationnelle en 2007 sur une superficie d’environ 2100 mètres carrés et la seconde dans la zone industrielle de Sousse sur une superficie de 2500 mètres carrés.

- Publicité-