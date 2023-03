Sous le titre « les secrets de l’Etat étalés sur facebook », le journal Alchourouk du mercredi 1 mars, s’est fait l’écho de l’indignation suscitée par la publication, en toute liberté et impunité, sur les pages du réseau social « facebook », des procès verbaux, rapports de police et autres éléments d’enquêtes concernant les affaires du complot contre la sûreté de l’Etat et délits de corruption actuellement en cours d’instruction par la justice tunisienne, en violation flagrante de la loi.

Le journal a signalé les nombreuses voix qui se sont élevées pour demander de mettre fin à cette hémorragie, citant, en particulier le juge Amor Oueslati qui a vivement dénoncé « la publication de ces rapports d’enquête sans le moindre respect des données personnelles des suspects, de la présomption d’innocence, la primauté de la loi et la protection des témoins et de la scène du crime. Il a ajouté que celui qui le fait a incriminé et décidé de la culpabilité des suspects avant même qu’ils ne soient jugés équitablement par un tribunal compétent et dans le cadre de l’indépendance totale de la justice.

Il a rappelé que la loi interdit de tels faits et sanctionne ses auteurs.

A cet égard, en se référant à des spécialistes, le journal estime que ces pages sont dirigées de l’étranger par des bandes payées dans un but de diffamation au service d’agendas douteux.