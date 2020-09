Le journaliste algérien Khaled Drareni condamné en appel à deux ans de prison ferme

Incarcéré depuis le 28 mars à la prison de Koléa, à l’ouest d’Alger, le journaliste Khaled Drareni a été condamné en appel, mardi 15 septembre, à deux ans de prison ferme par la cour d’Alger.

Jugé pour « incitation à un attroupement non armé et atteinte à l’intégrité du territoire national », Khaled Drareni, 40 ans, avait été condamné en première instance à trois ans de prison ferme le 10 août.

Convoqué ou interpellé chez lui à trois reprises par la Direction générale de la sécurité intérieure (qui dépend de l’armée), il s’était vu intimer l’ordre de mettre fin à ses activités et de s’abstenir de couvrir les manifestations comme les activités de l’opposition politique et associative, dont il était membre en tant que représentant d’un collectif de journalistes.