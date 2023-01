Le long fleuve tranquille de la Bourse de Tunis

S’il y a en Tunisie un secteur qui évolue à l’abri des vicissitudes de la conjoncture économique et financière, c’est bien celui de la Bourse, dont l’activité a tout naturellement clôturé l’année 2022 dans le vert. A cet égard, son indice phare, le Tunindex, a enregistré une hausse remarquable de 15,10% à 8 109,68 points contre un rendement de 2,34% durant 2021, selon le Bilan de l’activité boursière pour l’année 2022, publié, vendredi, par la Bourse de Tunis.

» Encouragé par la reprise de la distribution des dividendes, surtout pour les établissements de crédit, le rythme d’accroissement de l’indice se duplique chaque mois , sauf pour le mois de février 2022 où il a subi une légère baisse de 0,18% , accumulant la majeur partie de sa performance durant les neufs premiers mois, et atteignant son plus haut niveau de l’année, le 29 septembre, soit une hausse de 18,52% » a analysé la bourse de Tunis.

Et de poursuivre que le cadre macroéconomique du pays et l’attente d’un accord avec le FMI, ont eu un impact négatif sur le Tunindex qui a baissé durant les mois d’octobre et de novembre 2022, respectivement de 1,20% et 1,68%, avant de réaliser durant le dernier mois de l’année une légère hausse de 0,31%.

Estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré, en 2022, une hausse de 6,76% et estimé en Euro, il s’est apprécié de 14,16%.

Le Tunindex20 termine sur un gain de 18,09%

Le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué la tendance de l’indice Tunindex. Il a clôturé l’année 2022 avec 3 592,21 points, enregistrant un gain de 18,09%.

Pareillement, le bilan annuel des indices sectoriels, est positif. Sur les 12 indices (secteurs et sous-secteurs), dix indices ont réalisé des évolutions positives tandis que deux seulement ont été négatifs en 2022, selon le Bilan de l’activité boursière pour l’année 2022.

L’indice » Sociétés Financières » a enregistré la plus forte hausse des indices de super-secteurs, avec un gain de 33,66%, suivi de l’indice » Matériaux de Base » avec une performance de 12,54%.

Seul l’indice « Biens de Consommation » a réalisé une performance négative, soit une baisse de 15,90%.

Pour les indices des sous-secteurs, l’indice « Banques » s’est octroyé la meilleure performance avec une progression de 36,83%, suivi par l’indice » Bâtiment et matériaux de construction » avec un gain de 24,40%.

La balance des variations a été marquée, en 2020, par les hausses qui ont touché 46 valeurs, que par les baisses de 34 valeurs.

Les valeurs les plus performantes durant l’année 2022 sont AETECH qui a clôturé l’année avec un rendement de 90,7%, suivi de l’ATL avec 75,8% et la STIP avec 60%.

En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres SERVICOM, ELECTROSTAR et MIP qui se sont dépréciés respectivement de 77,7%, 65,1% et 40%.

Une évolution « atypique » !

Les résultats alignés par le marché boursier en Tunisie jurent avec une conjoncture économique marquée par un ralentissement de la croissance , sous l’effet, principalement de la guerre entre l’Ukraine et la Réussie, les échéances électorales et encore un déséquilibre continu de la finance publique qui demeure le maillon faible face aux bailleurs internationaux.

Il est important de constater que malgré ce niveau modeste de la croissance, ce quasi stagnation, a touché presque tous les secteurs en dehors de celui de l’extraction du pétrole et du gaz.

Concernant les relations avec l’extérieur, et selon l’INS, durant les dix mois de l’année 2022, les échanges commerciaux demeurent sur la même tendance, caractérisée par un rythme plus soutenu à l’import que l’export. Suite à cette évolution le solde commercial s’est creusé davantage s’établissant à -21 322,5MD contre -13 317,4 MD durant cette même période de l’année écoulée. Par conséquent, le taux de couverture a perdu 5,1 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année 2021 pour s’établir à 68,9%.

Côté dette publique, dont 63,9% est une dette extérieure, la valeur globale représente 82,6% du PIB en 2022 (selon les prévisions de la loi de finances de l’année 2022). Etant signalé, que les résultats provisoires de l’exécution du Budget de l’Etat; publiés en octobre 2022, montrent un accroissement de l’encours de la dette interne de 1 971,8MD ; par rapport au montant prévu dans la loi de finances de 2022 ; et contre un resserrement de l’encours de la dette externe de 6 493,1MD, ce qui montre les difficultés pour accéder aux financements extérieurs suite notamment à la dégradation de la note souveraine et au retard de la finalisation de l’accord avec le FMI.