Le Mali se dote d’un nouveau registre pharmaceutique en ligne

Le Mali a annoncé qu’il travaillait sur le prototypage rapide et le test en direct d’un nouveau registre pharmaceutique en ligne, développé dans le cadre d’un projet conjoint de la CNUCED, du ministère de la santé du pays et de l’association pharmaceutique nationale.

Ce registre améliorera l’efficacité du processus d’autorisation de mise sur le marché, garantira la qualité et la sécurité des médicaments, renforcera la transparence et la traçabilité, optimisera les ressources, soutiendra le développement de l’industrie pharmaceutique au niveau local et luttera contre la contrefaçon.

Grâce à ce registre en ligne, les importateurs, producteurs et distributeurs de produits pharmaceutiques du Mali – et le gouvernement – pourront remédier aux retards dans la chaîne d’approvisionnement et s’attaquer plus efficacement aux problèmes de fraude et d’accessibilité.

Le système réduira le délai d’approbation des médicaments et vaccins vitaux, qui passera de 18 à trois mois, soit six fois plus vite que par le passé, tout en permettant au gouvernement d’exercer un contrôle total.

L’investissement dans le système a été en partie inspiré par l’urgence de la préparation à la pandémie de COVID-19, et par la volonté croissante d’aborder et de résoudre certains des plus grands problèmes médicaux du pays pour servir sa population de 22 millions d’habitants, principalement des jeunes de moins de 25 ans, en investissant d’abord dans des solutions numériques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Mali est confronté à d’importants problèmes de santé, tels que des taux de mortalité maternelle et infantile toujours élevés et une faible couverture vaccinale de base pour les enfants.

Ses problèmes de santé de base sont compliqués par le nombre relativement élevé de maladies infectieuses – en particulier la tuberculose, le paludisme et la diarrhée – et un niveau croissant de maladies non transmissibles.

