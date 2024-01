Le marché a terminé la semaine sur une note quasi-stable de moins 0,05%

Le marché a terminé la semaine sur une note quasi-stable (-0,05%) à 8414,7 points, dans un modeste volume de 5,2 millions de dinars (MD), a indiqué Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne.

A noter que la séance a connu la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre UIB, portant sur une enveloppe de 1,4MD.

Le titre Office Plast s’est offert la plus forte hausse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire s’est bonifiée de 4,3% à 1,200D.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque publique a inscrit une progression de 2,9% à 3,500D. La valeur a brassé un flux de 70 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTRAPIL a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du transporteur d’hydrocarbures par pipelines s’est effritée de 4,5% à 14,690D, en générant un volume de 67 mille dinars.

Sur fond de prises de bénéfices, le titre Amen Bank a reculé de 3% à 32,000D. L’action du bras financier du groupe PGI a figuré dans le top 3 des valeurs les plus dynamiques de la séance. En effet, un montant de 1,2MD a été échangé sur le titre. Egalement dans le secteur bancaire, le titre UIB a régressé de 0,7% à 26,750D. Valeur la plus dynamique de la séance, UIB a alimenté le marché avec des capitaux de 1,7MD.

