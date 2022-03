Le marché boursier clôture jeudi dans le rouge

« Après l’embellie de la séance de la veille, le marché boursier a clôturé la séance du jeudi, 3 mars 2022, dans le rouge, perdant quelques points (-0,02%) à 7130,31 points. Le volume des échanges reste faible, atteignant au terme de la séance 2,4MD », selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La plus forte hausse de la séance est revenue au titre Tawasol Group Holding. Dans un modeste volume de 24 mille dinars, la valeur s’est appréciée de 4,3% à 0,730D. A ce niveau de cours, le holding affiche une performance de 5,8% depuis le début de l’année.

Le titre Attijari Leasing a figuré parmi les meilleures performances de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action a grappillé 3,5% à 13,440D. Rappelons que sur l’année 2021, le leaseur a vu son produit net de leasing augmenter de 36,9% à 27,5MD.

STAR a été la valeur la plus malmenée de la séance. Dans de maigres échanges de 34 mille dinars, la compagnie d’assurance a vu son cours de bourse reculer de 4,4% à 107,100D.

Le titre SAM s’est également inscrit en territoire négatif. La valeur s’est délestée de 4,2% à 3,180D, en brassant un faible flux de 26 mille dinars.

Le titre BIAT continue à avoir le vent en poupe et à animer le marché. La valeur a signé une avancée de 2,7% à 67,800D, en drainant des capitaux de 454 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la cote.