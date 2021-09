Le marché boursier commence la semaine légèrement à la hausse

Le marché boursier a commencé la semaine légèrement à la hausse.

L’indice de référence a réalisé une progression de 0,9% à 7261,97 points, dans un volume de 3,4MDt, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre ATL a chapeauté le tableau des hausses. La valeur s’est hissée de 5,9% à 1,810Dt en générant un flux de 147 mille dinars. Il affiche ainsi une avancée de +18,6% depuis le début de l’année.

Également dans le vert, le titre Attijari Leasing a progressé de 5,7% à 11,100Dt dans de faibles échanges de 4 mille dinars.

Du côté des baisses et dans un modeste volume de 14 mille dinars, le titre New body line a signé le plus fort recul de la journée, perdant 3,2% de sa valeur à 5,200Dt.

Le titre Adwya s’est délesté de 1,9% à 4,700Dt en alimentant le marché avec des échanges de 85 mille dinars.

Le titre du laboratoire pharmaceutique affiche une performance positive de +5,1% depuis le début de l’année.

Valeur la plus dynamique de la séance, le titre Délice Holding a gagné 1,8% à 14,640Dt. L’action a brassé un flux de 0,6MDt sur la séance. Le titre se maintient stable (+0,7%) depuis le début de l’année.