Le marché boursier fait du surplace, mercredi

Le marché boursier a fait du surplace. L’indice Tunindex a terminé la séance de mercredi sur une légère progression de 0,04% % à 8481,9 points, dans de maigres échanges de 1,9 millions de dinars (MD), d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Dans un volume d’échange peu significatif, le titre MIP s’est retrouvé en haut de l’affiche. Le cours de l’action s’est hissé de 3,9% à 0,530 D. A ce niveau de cours, le spécialiste en panneaux publicitaires affiche une performance positive de 25% depuis le début de l’année.

Amassant un flux de 65 mille dinars, le titre BIAT a été parmi les meilleures hausses du marché. L’action du banquier privé a pris 1,3% à 89,990 D.

Du côté des baisses, Tawasol Group Holding a été la valeur la plus malmenée de la cote. Drainant de faibles échanges de 5 mille dinars, la holding a vu son cours dévisser de 3,6% à 0,540 D.

Le titre BNA a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Dans un volume de 156 mille dinars, la valeur bancaire a perdu 1,9% à 7,110 D.

Le titre Attijari Bank a été le titre plus convoité de la séance, mobilisant des capitaux de 201 mille dinars. Le titre de la banque privée s’est maintenu stable à 42,500 D.

