Le marché boursier termine la séance dans le vert (+0,21%)

Le marché boursier a terminé la séance de mardi dans le vert. L’indice de référence a gagné 0,21% à 8924,43 points. Le volume sur la séance a été faible, s’élevant à 3,4MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TPR s’est placé en haut de l’affiche. L’action de la société s’est appréciée de 5,6% à 1,880D. La valeur a mobilisé des capitaux modestes de 17 mille dinars sur la séance.

Le titre STIP a terminé la séance sur une note positive. L’action du spécialiste en pneumatique s’est bonifiée de 4,4% à 4D. Les échanges sur la valeur ont été quasi-nuls.

Le titre Tuninvest s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de la SICAR s’est effritée de 4,2% à 6,700D dans un volume quasi-nul.

Le titre Best Lease a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du loueur a reculé de 2,5% à 11,700D. La valeur a drainé des échanges de 311 mille dinars.

Amen Bank a été la valeur la plus active de la séance, monopolisant 27% du flux de la cote. L’action de la banque privée a fait du surplace à 36,800D. Le cours de l’action a affiché la meilleure performance du secteur bancaire, se hissant de 48,3%, depuis le début de l’année.

