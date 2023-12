Le marché clôture la séance de mardi dans le vert

Le marché boursier a inscrit une reprise de 0,1%, mardi, terminant la séance à 8609,3 points, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

A l’image de la séance de la veille, les volumes ont été relativement soutenus, atteignant 13,2 MD. Les échanges ont profité de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre AMEN BANK, portant sur une enveloppe de 5,8 MD.

Le titre CELLCOM s’est adjugé la meilleure performance de la séance. Dans un flux limité de 12 mille dinars, l’action du distributeur de la marque EVERTEK s’est appréciée de 4,2% à 1,490 D.

Le titre STAR a figuré parmi les plus grands gagnants et les plus forts volumes de la séance. L’action du leader du secteur de l’assurance en Tunisie s’est bonifiée de 2,9% à 175 D, en mobilisant des échanges de 350 mille dinars.

Le titre SIPHAT s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du laboratoire pharmaceutique public a baissé de 3,8% à 3,750 D, sans drainer de flux.

Le titre SOTIPAPIER a été mal orienté sur la séance. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner a reculé de 1,1% à 5,600 D. La valeur a amassé un volume réduit de 17 mille dinars sur la séance. A noter que la SOTIPAPIER a connu un parcours boursier difficile en 2023 avec une contreperformance de – 16,2%.

Grâce à la transaction de bloc susmentionnée, le titre AMEN BANK a particulièrement animé la séance. L’action du bras financier du groupe PGI a terminé sur une note quasi-stable à 33,300 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 6,1M D (soit 46% du volume de la cote).

