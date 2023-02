Le Maroc a accueilli près de 11 millions de touristes en 2022

Environ 10,9 millions de touristes ont visité le Maroc durant l’année 2022. C’est ce qu’a annoncé la ministre marocaine du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire à la Chambre des conseillers. Elle a souligné que le Royaume a réussi à récupérer près de 84 % de touristes au cours de l’année écoulée par rapport à 2019, expliquant que ce niveau dépasse de 20 % le taux de recouvrement mondial. Selon elle, les recettes touristiques en devises se sont établies à 81,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre, soit un taux de recouvrement de 112 %.

Elle a affirmé par la même occasion que ce résultat revient à l’approche e adoptée par le Royaume dans la gestion de la crise sanitaire. Elle a également relevé que « ces bonnes performances sont le fruit de l’appui apporté par l’État dans le cadre du plan d’urgence de soutien au secteur touristique, en plus du processus de promotion et de commercialisation, de garantie des vols à destination du Maroc et de la pleine implication des professionnels et autres partenaires ».