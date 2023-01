Le Maroc a finalisé le cadre réglementaire de la crypto-monnaie

Le Maroc pourrait voir son premier projet de loi sur les crypto présenté « dans les jours qui suivent ». Le document est déjà rédigé par la Banque centrale et sera discuté avec les acteurs du secteur.

Le 3 janvier, lors de la conférence de presse, le gouverneur de la Banque centrale du Maroc, Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahiri, a annoncé une série de discussions entre la BAM et les acteurs du marché. Les régulateurs, tels que l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC), l’Autorité de contrôle des assurances et de la sécurité sociale (ACAPS), y participeront également. Elle précédera la mise en œuvre de la loi sur la crypto-monnaie.

Selon lui, la BAM a collaboré avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pendant l’élaboration du document. Des rapports antérieurs affirment que les responsables marocains ont également contacté les banques centrales de France, de Suède et de Suisse pour étudier leur expérience en matière de réglementation des actifs numériques.

Le projet proposera une définition de la crypto, « adaptée au contexte marocain » et visera à protéger les individus tout en ne limitant pas l’innovation. Bien que les détails du projet de loi n’aient pas été révélés, il pourrait difficilement être plus restrictif que la législation actuelle, qui interdit complètement le commerce de crypto.

En 2022, le Maroc est devenu le marché cryptographique à la croissance la plus rapide d’Afrique du Nord, passant de 2,4 % de la population possédant des actifs numériques en 2021 à 3,1 % un an plus tard. En 2020, Soluna a déployé le premier parc éolien alimenté par blockchain à Dakhla, le district du sud et le plus venteux du Maroc. L’excédent d’énergie de cette ferme alimente les opérations de minage de crypto-monnaies.