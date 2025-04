Le Maroc accueillera la première usine Tesla en Afrique

Tesla, le constructeur américain de véhicules électriques, a officialisé l’implantation de sa première usine africaine au Maroc, après plusieurs mois de négociations confidentielles, rapporte L’Economiste.

L’implantation de Tesla renforce la position du Maroc en tant que pôle industriel et énergétique et confirme sa stratégie d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales à forte valeur ajoutée.

Selon le quotidien, l’investissement atteindra 5 milliards de dollars, soit environ 4,65 milliards d’euros.

La future usine sera située dans la zone franche de Kénitra, sur 300 hectares, à proximité du port Tanger Med.

Sa capacité de production annuelle est estimée à 400 000 véhicules, avec la création attendue d’environ 25 000 emplois directs et indirects.

Les modèles concernés seront le Model Y et un véhicule compact d’entrée de gamme à 25 000 dollars, destiné aux marchés émergents. « Le Maroc représente une porte d’entrée stratégique vers l’Afrique et le monde arabe, avec une main-d’œuvre qualifiée et une vision claire de la transition énergétique », a déclaré Elon Musk.

Il a salué la stabilité politique du Royaume et les atouts logistiques de Tanger Med comme facteurs clés de cette décision.

Ce site s’inscrit dans un écosystème automobile déjà structuré, qui accueille de grands constructeurs tels que Renault et Stellantis.

« L’arrivée de Tesla consacre définitivement le Maroc comme une plateforme industrielle de premier plan », a déclaré Elon Musk.

La construction du site devrait débuter en septembre 2025, et la production devrait démarrer fin 2027. Les premiers véhicules qui sortiront de l’usine marocaine pourraient être commercialisés dès 2028.

