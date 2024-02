Le Maroc classé 30ème dans l’indice GEM

Le Maroc a été classé 30ème dans l’indice du contexte entrepreneurial national (NECI) du Global Entrepreneurship Monitor (GEM), selon le rapport mondial GEM 2023/2024 lancé mardi à l’Université Hassan II de Casablanca.

Le GEM NECI mesure les 12 conditions de l’environnement entrepreneurial (EFC) qui constituent le contexte dans lequel l’activité entrepreneuriale se déroule dans un pays.

En 2022, le Maroc s’est classé 35e sur 51 économies et 39e sur 50 économies en 2020. Les scores du Royaume d’Afrique du Nord pour huit des 13 CEF ont augmenté en 2023 par rapport à 2022. La plupart des changements ont été faibles, l’augmentation la plus importante concernant la politique gouvernementale : Soutien et pertinence.

De nouvelles questions en 2023 ont vu les experts nationaux évaluer la qualité du soutien social pour les femmes entrepreneurs, ainsi que leur accès aux ressources par rapport aux hommes entrepreneurs. Le Maroc a obtenu des résultats modestes dans chacun de ces domaines, avec un score de 2,9 pour le soutien social et un score plus élevé de 4,9 pour l’accès relatif aux ressources.

Le rapport du GEM cite les principaux programmes lancés par le gouvernement marocain pour aider les entrepreneurs et les jeunes chômeurs au Maroc. Le nouveau programme « Forsa » vise à financer et à soutenir 10 000 nouveaux entrepreneurs, tandis que le plan « Awrach » est conçu pour assurer un emploi temporaire à 250 000 jeunes Marocains.

« Les données présentées lors du lancement du Global Report permettent de comparer l’écosystème entrepreneurial marocain à celui d’autres pays », a déclaré le doyen de l’Université Hassan II de Casablanca.

