Le Maroc deuxième pays bénéficiaire des visas français

Selon les statistiques provisoires du ministère français de l’intérieur s sur l’immigration en 2022, la France a délivré 142.921 visas aux Marocains, un chiffre en hausse de 105,9% par rapport à l’année 2021. Les données définitives ne seront publiées qu’en juin 2023. Les chiffres révèlent que le Maroc est ainsi le deuxième pays bénéficiaire après l’Inde (158.619 visas). Malgré cette hausse importante, les chiffres restent loin de ceux enregistrés avant la crise. En 2019, la France avait délivré 346.032 visas aux Marocains.

En troisième position on retrouve l’Algérie avec 131.264 visas délivrés en 2022, un chiffre en hausse de 106,2% par comparaison à l’année 2021. Pour sa part, la Turquie occupe la 4ème position avec 103.310 visas (+136,6%). Parmi les autres nationalités, il y a lieu de relever que la Chine arrive à la 5ème place avec seulement 99.579 visas, un chiffre en hausse de 325%. L’Arabie Saoudite qui occupait la 3ème place en 2021 dégringole à la 6ème place avec 91.758 visas. Viennent ensuite la Tunisie (86.636 visas) et la Russie (68.645).

Signalons que les deux premières nationalités des titulaires d’un visa français avant la crise : chinoise et russe, connaissent des hausses importantes en 2022 (+325% et + 449,2%) mais restent loin des niveaux de 2019. La Direction générale des étrangers en France signale que le nombre de visas demandés et délivrés en 2022 s’inscrit à la hausse, après deux années avec des flux migratoires fortement contraints par la crise pandémique de la Covid-19.