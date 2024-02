Le Maroc et la Mauritanie dynamisent les échanges et les investissements communs

L’Union nationale des entrepreneurs mauritaniens (UNPM) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont organisé la troisième édition du Forum économique Mauritanie-Maroc, rapporte Le 360.

L’événement, qui s’est déroulé la semaine dernière à Nouakchott, a vu la participation de plusieurs hauts responsables des deux pays. Selon les médias marocains, les présidents de l’UNPM et de la CGEM y ont également participé, ainsi que 300 hommes d’affaires mauritaniens et marocains.

Cette réunion vise à identifier des projets de co-investissement, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’agroalimentaire, de l’énergie et des infrastructures.

Le Forum économique Mauritanie-Maroc vise également à accélérer le rythme du partenariat entre les deux pays voisins. Cet objectif s’est concrétisé par la création d’un groupe de travail par la CGEM et l’UNPM chargé d’accompagner la mise en œuvre des projets d’investissement et d’en assurer le suivi.

Comme l’a révélé Hamid Chabar, ambassadeur du Maroc en Mauritanie, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 300 millions de dollars (3 milliards de dirhams) à la fin de l’année 2022, soit une augmentation de 58 % par rapport à l’année précédente. À cet égard, il convient de noter que les fruits et légumes ne représentent que 23 % du total des échanges.

Pour sa part, Chakib Alj, président de la CGEM, estime que ce forum représente une avancée décisive après les deux premières éditions qui ont permis d’identifier des opportunités d’investissement. Le prochain forum est prévu dans deux ans, selon SNRTNews.

