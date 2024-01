Le Maroc et l’Egypte cultivent un fort potentiel de production d’hydrogène bas carbone

Dans le cadre de ses travaux régionaux et thématiques, le Forum économique mondial (WEF) vient de publier un rapport intitulé « Feuille de route pour l’hydrogène à faible teneur en carbone en Afrique du Nord. On y apprend que de nouveaux acteurs émergent sur ce marché, par exemple, le Maroc.

Selon le rapport du WEF, cité par Africanews, la dépendance aux importations de combustibles fossiles a entraîné un fort développement des énergies renouvelables avec 4,6 GW déjà installés.

Le pays est une porte d’entrée reliant l’Afrique subsaharienne et l‘Europe, il a donc investi massivement dans des interconnexions de transport d’électricité et des pipelines d’hydrogène le long de la côte atlantique. La conjonction des deux éléments permet au royaume de Mohamed VI de se positionner de manière très concurrentielle avec une offre significative.

Le Maroc estime pouvoir produire 30 TWh (l’équivalent de 0,9 million de tonnes par an). Si une partie sera évidemment destinée à son marché intérieur, les exportations vers l’Europe forment la clef de voûte de sa stratégie hydrogène.

Le commerce maritime mondial transitant par le canal de Suez pourrait en faire un acteur important. L’Égypte bénéficie par ailleurs de revenus substantiels tirés du pétrole et a donc de quoi investir plus significativement.

Plus de 83 milliards de dollars sont mobilisés dans des projets hydrogène propre. Objectif : produire 10 millions de tonnes par an et capter 8 % du commerce mondial de l’hydrogène d’ici 2040.

Le Qatar, Oman, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes Unis comptent au nombre des autres pays formant le groupe de tête.

Le WEF a également identifié d’autres pays prometteurs. Au sein de cette liste de 16 pays au total, on compte l’Algérie qui arrive à la 11ème place et la Tunisie en 13ème position.

