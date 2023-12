Le Maroc et les Émirats partenaires sur le gazoduc Afrique-Atlantique

Le Maroc et les Émirats arabes unis ont noué une collaboration visant à investir dans la construction du projet de gazoduc Afrique-Atlantique.

L’accord signé entre les deux pays fait partie d’une série de mémorandums d’accord entre les deux pays. Ces protocoles d’accord décrivent probablement les termes et conditions de leur collaboration sur divers aspects du projet, selon Pumps Africa.

Le gazoduc Afrique-Atlantique transportera le gaz du Nigeria vers l’Afrique du Nord et, à terme, vers l’Europe. Le projet vise à renforcer l’intégration économique et la sécurité énergétique en Afrique de l’Ouest. La participation des Émirats arabes unis devrait apporter un soutien financier important, compte tenu des ressources substantielles du fonds souverain d’Abu Dhabi.

Le projet devrait jouer un rôle crucial dans la promotion de l’intégration économique et de la sécurité énergétique en Afrique de l’Ouest. Cela pourrait potentiellement contribuer au développement économique de la région et fournir un approvisionnement énergétique stable.

Le gazoduc atlantique Nigéria-Maroc devrait profiter aux pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier à la Mauritanie et au Sénégal, en fournissant une voie vitale pour exporter leurs réserves de gaz récemment découvertes vers les marchés européens.

