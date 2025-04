Le Maroc lance un appel d’offres pour le plus grand chantier naval d’Afrique à Casablanca

L’Agence Nationale des Ports du Maroc (ANP) a lancé un appel d’offres international pour une concession de 30 ans pour exploiter le plus grand chantier naval d’Afrique, une installation de 300 millions de dollars à Casablanca qui vise à reproduire le succès du pays dans la fabrication automobile.

L’agence publique est à la recherche d’opérateurs expérimentés pour développer, équiper et gérer l’installation de 52 hectares, a déclaré à Bloomberg le directeur de la communication de l’ANP.

“Notre objectif est de capter la demande des chantiers navals saturés du sud de l’Europe et de répondre aux besoins des navires africains se dirigeant vers l’Europe”, a-t-il déclaré.

Selon le média espagnol El Confidencial, l’installation surpasse les chantiers navals existants à travers l’Afrique, y compris les installations de bateaux de plaisance d’Afrique du Sud, et dépasse notamment les plus petites opérations marocaines actuelles à Casablanca et Agadir, qui desservent principalement les navires de pêche.

Les spécifications du nouveau chantier naval, détaillées dans le document d’appel d’offres officiel d’ANP daté du 7 avril, décrivent quatre installations majeures.

Il s’agit notamment d’une cale sèche de 244 mètres sur 40 mètres; une plate-forme élévatrice de 150 mètres sur 28 mètres d’une capacité de 9 000 tonnes; un bassin de 62 mètres sur 13 mètres équipé d’un portique de 450 tonnes; et 820 mètres linéaires de quais de pourvoirie. L’installation comprend 21 hectares de terrain ouvert pour les opérations.

Des sources industrielles citées par El Confidencial indiquent que l’entrepreneur naval français Naval Group et le Sud-coréen Hyundai, exploitant du plus grand chantier naval du monde à Ulsan, sont probablement les favoris pour le contrat.

La société publique espagnole Navantia » semble avoir très peu d’options”, car l’installation de Casablanca serait conçue pour concurrencer les opérations espagnoles, a suggéré la publication.

“C’est une activité de niche que les soumissionnaires peuvent totalement proposer. Nous voulons reproduire l’histoire de l’industrie automobile”, a déclaré le responsable marocain à Bloomberg, notant que les soumissionnaires peuvent proposer des composants de construction navale lors du processus d’appel d’offres.

