Le Maroc nie réviser son accord de libre-échange avec la Tunisie

Après plusieurs jours de rumeurs alimentées par la presse marocaine et tunisienne, le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a mis fin à la polémique. Interviewé par media24, il a démenti les informations selon lesquelles Rabat travaillerait à une révision des accords de libre-échange (ALE) signés avec la Tunisie et l’Egypte.

- Publicité-

A l’origine de cette affaire, une circulaire émise le 3 janvier 2022 par l’administration marocaine des douanes et des impôts indirects. Elle a été publiée pour se conformer aux recommandations de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) après les modifications apportées au système harmonisé SH 2022. Basé sur les tarifs douaniers et les statistiques commerciales de 211 pays, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Selon le ministre, les médias en ont fait une mauvaise interprétation. « Ces changements n’ont eu aucun impact sur le traitement préférentiel dans le cadre de l’accord bilatéral de libre-échange entre le Maroc et la Tunisie », a-t-il précisé . Les produits concernés par l’ALE continuent d’être importés en franchise de droits de douane et de taxes d’effet équivalent. A l’exception, toutefois, des produits figurant sur une liste commune maroco-tunisienne soumis à une taxe unique de 17,5% à l’importation dans les deux pays. Mais aussi, ceux figurant sur une liste négative commune (18 produits) et donc provisoirement exclus du démantèlement tarifaire par les deux pays. Quant aux échanges avec l’Egypte, seules six catégories de produits sont dans le même cas.

La balance commerciale entre le Maroc et la Tunisie est défavorable à Rabat avec 708 millions de dinars (216 M€) d’exportations tunisiennes contre 370 millions de dinars (112,8 M€) d’exportations marocaines.