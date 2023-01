Le Maroc numéro un en Afrique pour les produits de luxe

Le Maroc est classé premier parmi les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique, en termes de dépense dans l’acquisition des biens de luxe, rapporte le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 2 janvier. Ce dernier reprend l’étude réalisée par Mastercard Economics Institute, entre 2019 et 2022. Selon cette dernière, le Royaume a damé le pion aux autres pays avec un score de 71%. Viennent ensuite Madagascar (70%), la Jordanie (60 %), le Sénégal (55%), le Kenya (39%) et la Zambie (34%). Par contre pour le Qatar, la tendance est inversée.

L’étude, qui se base sur des mesures économiques, donne des résultats pour orienter les dirigeants d’entreprises et de gouvernements. «Les entreprises qui se sont dotées d’une présence omnicanale sont plus susceptibles de mieux résister aux chocs puisqu’elles sont allées à la rencontre du client là où il a choisi de s’approvisionner», explique Mastercard Economics Institute dans son étude. Et d’ajouter que «l’analyse indique que, grâce à une présence omnicanale, la croissance des ventes au détail a pu gagner 6 points de base en 2022».

Cette présence a permis aux petits et grands restaurants, de leur côté, d’éviter de perdre 31% de plus sur leur chiffre d’affaires à l’apogée des confinements. De même, indique la même source, «les petits magasins de vêtements omnicanal ont surpassé les entreprises en ligne et les magasins physiques, étant respectivement plus rapides qu’elles de 10% et 26%».

Par ailleurs, Le Mastercard Economics Institute s’attend à un apaisement des pressions inflationnistes au cours de l’année 2023. En principe, le taux d’inflation moyen des économies développées devrait alors passer de 7,1% sur 12 mois au quatrième trimestre de 2022 à 3,1% sur 12 mois au quatrième trimestre de 2023.