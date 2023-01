Le Maroc se positionne en tant que hub africain dans l’industrie de l’hydrogène vert

Le Maroc prend les devants sur l’industrie de l’hydrogène vert. Il figure parmi les quatre pays à même de devenir des hubs en la matière, avec l’Égypte, la Mauritanie et l’Afrique australe. C’est ce que souligne le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition de mardi 10 janvier. Ce positionnement est favorisé par une conjoncture marquée par la crise énergétique générée par le conflit russo-ukrainien et par les engagements pris par plus de 140 États pour la réduction de leur empreinte carbone.

Selon un document (Policy brief) sur l’hydrogène vert, publié par le Policy center for the New South, «le continent pourrait produire 50 millions de tonnes d’hydrogène vert à l’horizon 2035, ce qui représenterait près de 10% du marché mondial».

D’après le dernier rapport Renewable energy country attractiveness index (RECAI), «Le Maroc est arrivé en tête de l’indice ajusté grâce à ses plans ambitieux pour le solaire, l’éolien et, plus récemment, l’hydrogène vert, dans la poursuite d’une part d’énergie verte de 52% d’ici 2030», relève le quotidien.

Les interconnexions existantes ou en projet avec l’Europe, la feuille de route de l’hydrogène vert établie en 2021, la création du cluster Green H2, les projets de dessalement en cours de réalisation ainsi que la conclusion de plusieurs partenariats, notamment avec l’Allemagne et les Pays-Bas «renforcent le positionnement du Maroc en tant qu’acteur fiable dans le marché de l’hydrogène vert et dans la conduite de projets d’envergure».