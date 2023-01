Le Maroc, une terre favorable à l’investissement vert

Le Maroc est dans la situation de pouvoir faire de la transition qui s’impose le moteur d’une «croissance verte» et certainement de ne pas subir une «décroissance». Selon une analyse intitulée «Quelques remarques sur la transition écologique» publiée par le Haut-Commissariat au Plan , cette transition est conditionnée par l’injection de gros investissements publics, marocains et étrangers.

Le Maroc est très bien placé pour développer une industrie des filières éoliennes, photovoltaïques et aussi de l’hydrogène. «L’hydrogène vert, produit via l’électrolyse par l’éolien et le solaire, permettrait, en construisant un réseau de distribution par gazoduc à l’industrie, de décarboner les centrales électriques, la métallurgie et la chimie. Il pourrait aussi pénétrer dans le transport routier par poids lourds», précise cette analyse. Parallèlement, les ressources solaires doivent permettre au Maroc d’être un grand exportateur d’hydrogène vert en Europe. Et pour cause, les besoins de l’Allemagne en particulier vont être immenses.

Dans cette perspective, tout en décarbonant son économie, le Maroc pourrait «faire des filières de l’hydrogène et des minerais (les batteries au lithium fer phosphate) et métaux (cobalt) de la transition un nouvel axe de son développement industriel et il pourrait dans ces filières se porter à la frontière de l’innovation.

