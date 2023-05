Le Maroc utilise ses liens avec Israël pour améliorer la sécurité hydraulique et alimentaire

Le Maroc utilise ses nouveaux liens avec Israël pour lutter contre l’insécurité hydrique et alimentaire. Un exemple récent de ce partenariat naissant a été la signature, ce mois, d’une lettre d’intention portant sur l’étude des algues dans la région du Sahara. L’Université Mohammed VI Polytechnique UM6P du Maroc et des start-ups israéliennes qui se concentrent sur la création de solutions alimentaires durables participeront à l’enquête, rapporte Al-Monitor.

Les startups sont dirigées par la société d’investissement israélienne Halman Aldubi Technologies, qui produit des aliments pour poissons à partir de déchets organiques municipaux, d’insectes et d’algues. De tels développements sont essentiels pour le Maroc qui s’efforce d’atteindre son objectif de produire 350 000 tonnes de poissons comestibles par an grâce à l’aquaculture, contre 1 300 tonnes par an actuellement.

Cette annonce fait suite au partenariat signé précédemment entre l’entreprise israélienne AgriGo et l’Agence nationale marocaine pour le développement de l’aquaculture pour une ferme piscicole de 11 millions de dollars près de Tanger.

Outre l’aquaculture, Israël a partagé son expertise en matière de dessalement de l’eau. L’année dernière, le Maroc a connu sa pire sécheresse depuis plus de trois décennies. Le dessalement de l’eau de mer est l’un des moyens d’atteindre la stabilité de l’eau d’ici 2030, a déclaré le ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka, lors d’un forum qui s’est tenu au Maroc.

En Israël, cinq usines de dessalement fournissent près de 80 % de l’eau potable du pays.