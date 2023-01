Le Maroc va retourner sur le marché du GNL

Le GNL deviendra une alternative importante pour l’industrie marocaine. Alors que le pays prend le virage de la production industrielle avec une faible empreinte carbone, le besoin de source d’énergie verte est important. Sur ce plan, le gaz naturel liquéfié paraît déjà comme l’une des options privilégiées. Le premier contrat passé en 2022 ne sera pas donc le dernier et les préparatifs pour de nouveaux contrats vont bon train. L’année 2023 pourra ainsi être l’année du retour du Maroc sur le marché international du GNL. Mais les responsables semblent déjà avoir tiré les premières conclusions du premier contrat passé.

Un contrat qui fut d’ailleurs le premier de l’histoire du pays en la matière. Les négociations pour ce premier achat avaient été menées dans un contexte marqué par la mise à l’arrêt unilatérale du Gazoduc du Maghreb-Europe ainsi que les tensions sur la scène internationale et la forte demande sur les matières premières dans un contexte post-pandémique. C’est la raison pour laquelle la deuxième opération d’acquisition gaz naturel liquéfié connaîtra des changements de taille. Si les négociations et les identités des futurs fournisseurs sont toujours tenues secrètes pour plusieurs facteurs, notamment sur le plan économique et commercial, l’on sait d’ores et déjà que la méthode et la formule du contrat choisi par les autorités du pays seront différentes.