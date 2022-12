Le Maroc veut profiter des exploits des Lions de l’Atlas pour booster son tourisme

Premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales d’une coupe du monde, le Maroc est sous le feu des projecteurs. Selon les dernières trends de Google associées au Maroc, l’équipe nationale est la plus recherchée – plus de 100 millions de fois sur Internet en décembre – pour la Coupe du monde 2022 dans le monde, soit le plus haut niveau qu’un mot peut atteindre sur les moteurs de recherche d’Internet.

Le gouvernement entend lancer une campagne de communication pour mettre à profit cette bonne image du royaume à l’issue du Mondial 2022, afin d’attirer de potentiels touristes d’Amérique du Nord, de pays d’Amérique latine comme l’Argentine, et d’Asie, fait savoir Al Ahdath Al Maghribia. Afin d’atteindre cet objectif, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) compte déployer de gros moyens, confie au quotidien arabophone une source gouvernementale.